экс-вице-губернатор Самарской области не признает вину по второму делу

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин не признает вину по второму уголовному делу о хищении 3,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Обвиняемый Гендин не признает вину в инкриминируемом ему преступлении, а именно в хищениях на 3,8 млн рублей", - сообщили в правоохранительных органах.

Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА.

Ранее стало известно, что Гендину также предъявлено обвинение в хищении около 100 млн рублей по другому уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении этого преступления он тоже не признает.

По версии следствия, обвиняемый, ссылаясь на наличие у него связей в правительстве и администрации президента РФ, обманным путем получил от потерпевшей стороны денежные средства за получение разрешения правительства на проведение градостроительных работ.