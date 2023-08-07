Двух пешеходов сбили за день в Самарской области

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6 августа на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 21:30 в Куйбышевском районе г. Самары. Водитель –женщина 1993г., управляя автомобилем Lada Granta, двигаясь по ул. Обувная от ул. Грозненская в направлении ул. Народной, в районе д.125 по ул. Обувная, допустила наезд на пешехода 1987г.р., который переходил проезжую часть в не установленном для перехода месте. После чего водитель автомобиля Lada Granta, допустила выезд на полосу встречного движения в результате чего допустила столкновение с автомобилем Fiat Bravo под управление водителя-женщины 1986г. С места ДТП госпитализирован пешеход. Пассажирке автомобиля Lada Granta 2000г.р. назначено амбулаторное лечение.

В Комсомольском район г.Тольятти в 21:30 водитель 1993 г.р., управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по ул. Лизы Чайкиной со стороны ул. Матросова в направлении ул. Механизаторов в пути следования, в районе дома № 41 по ул. Лизы Чайкиной допустил наезд на пешехода 1975 г.р., который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. С места ДТП госпитализирован пешеход.