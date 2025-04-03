Двое самарцев пытались незаконно присвоить земельный участок

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В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность двух жителей г. Самары по незаконному отчуждению земли, находящейся в неразграниченной государственной собственности.

Установлено, что указанные граждане, при участии недобросовестных кадастровых инженеров, действуя единым умыслом, предприняли попытку хищения земельного участка площадью более 270 квадратных метров, расположенного в Ленинском районе г. Самары. При этом злоумышленники намеревались использовать данный участок для осуществления коммерческой деятельности в нарушение действующих норм землепользования.

На основании переданных УФСБ материалов СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст.159 УК РФ.

В настоящий момент реализуется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на вскрытие документирование всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.