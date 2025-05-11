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Два водителя пострадали в ДТП с тремя машинами в Самарском районе Самары

11 мая 2025 11:46
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Два водителя пострадали в ДТП с тремя машинами в Самарском районе Самары

10 мая на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 01:59 в Самарском районе Самары. 23-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в районе д. 99 по ул. Самарская РФ допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «LADA Granta», под управлением 50-летего водителя который двигался на разрешающий сигнал светофора, после столкновения автомобиль Hyundai Solaris отбросило на припаркованный автомобиль Haval (на водитель отсутствовал). Участники ДТП госпитализированы.

Теги: ДТП

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