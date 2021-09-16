Два подростка, распыливших перцовый баллончик в махачкалинской школе, объяснили свой поступок

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В МВД Дагестана опубликовали кадры опроса двух подростков, которые распылили перцовый баллончик в одной из махачкалинских школ, передают "Известия".

По словам школьников, баллончик был приобретен во время перемены, а затем тайком пронесен в учебное заведение. Один из мальчиков рассказал, что якобы не знал, что за баллончик ему в руки дал товарищ, и поэтому дважды распылил спрей. Между тем, как пишет РЕН ТВ, вину школьники перекладывают друг на друга.

«Подошел одноклассник, попросил у меня перцовый баллончик и, двигаясь по коридору, начал распылять его», — рассказал один из школьников.

«Он позвал нас, показал баллончик, дал его. Я не знал, что это такое, и пару раз пшикнул», — пояснил второй ученик.

По данным следствия, утром 16 сентября двое учеников в коридоре школы распылили слезоточивый газ, в результате чего 20 учащихся школы с признаками отравления были доставлены в больницу. Как уточнили в пресс-службе МВД Дагестана, число пострадавших в возрасте от 6 до 15 лет возросло до 25.

Трое школьников находятся в реанимации из-за нехватки кислорода, отмечает RT. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как отмечает «Ридус», газ из баллончика распылили двое учеников девятого класса. По словам врио министра науки и образования Дагестана Яхьи Бучаева, один из старшеклассников, распыливших газ, купил баллончик для защиты от подростков, с которыми находился в конфликте, пишет сайт kp.ru. При этом во время покупки продавщица не уточнила его возраст. В МВД выясняют, как дети смогли беспрепятственно приобрести и пронести в школу опасное вещество, отмечает телеканал «360».

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц.

Фото: pixabay