Я нашел ошибку
Главные новости:
Число пострадавших в возрасте от 6 до 15 лет возросло до 25.
Два подростка, распыливших перцовый баллончик в махачкалинской школе, объяснили свой поступок
Юные читатели организовали для гостей экскурсию по обновленным залам.
В Тольятти торжественно открыли еще одну модельную библиотеку «Конструктор детства»
В регионе действовали 14 инвестиционных программ: 7 в сфере теплоснабжения, 7 в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Самарская область отмечена как лучший регион в стране по реализации инвестпрограмм сетевиков
Основными направлениями государственной поддержки производителей продукции растениеводства являются субсидии на проведение агротехнологических работ.
На поддержку растениеводства в регионе выделено свыше 775 млн. рублей
Проект позволяет учащимся получить знания о сферах деятельности ведущих IT-компаний и госкорпораций, тенденциях развития информационных технологий.
Самарская область отмечена благодарностью АНО «Цифровая экономика» за активное участие в «Уроке цифры»
Всего в финал соревнований попала 21 команда из 631, принявших участие в отборочном туре.
В Самаре наградят победителей международных соревнований VolgaCTF 2021
На обеспечение бесплатными лекарствами лечащихся на дому пациентов с COVID-19.
Самарской области выделено дополнительно более 211 млн рублей
Фондом завершены работы на 443 МКД, еще на 844 объектах ремонт продолжается, по 877 домам осуществляется закупка строительных материалов в рамках контрактов.
На совещании в Правительстве региона подвели первые итоги работы фонда капремонта СО
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.43
-0.42
EUR 85.36
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
18 и 19 сентября самарская набережная превратится в Берег Вавилона
Гала-концерт областного фестиваля «Душа Баяна» состоялся в Сызрани
Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Два подростка, распыливших перцовый баллончик в махачкалинской школе, объяснили свой поступок

16 сентября 2021 21:34
41
Число пострадавших в возрасте от 6 до 15 лет возросло до 25.

В МВД Дагестана опубликовали кадры опроса двух подростков, которые распылили перцовый баллончик в одной из махачкалинских школ, передают "Известия". 

По словам школьников, баллончик был приобретен во время перемены, а затем тайком пронесен в учебное заведение. Один из мальчиков рассказал, что якобы не знал, что за баллончик ему в руки дал товарищ, и поэтому дважды распылил спрей. Между тем, как пишет РЕН ТВ, вину школьники перекладывают друг на друга.

«Подошел одноклассник, попросил у меня перцовый баллончик и, двигаясь по коридору, начал распылять его», — рассказал один из школьников.

«Он позвал нас, показал баллончик, дал его. Я не знал, что это такое, и пару раз пшикнул», — пояснил второй ученик.

По данным следствия, утром 16 сентября двое учеников в коридоре школы распылили слезоточивый газ, в результате чего 20 учащихся школы с признаками отравления были доставлены в больницу. Как уточнили в пресс-службе МВД Дагестана, число пострадавших в возрасте от 6 до 15 лет возросло до 25.

Трое школьников находятся в реанимации из-за нехватки кислорода, отмечает RT. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как отмечает «Ридус», газ из баллончика распылили двое учеников девятого класса. По словам врио министра науки и образования Дагестана Яхьи Бучаева, один из старшеклассников, распыливших газ, купил баллончик для защиты от подростков, с которыми находился в конфликте, пишет сайт kp.ru. При этом во время покупки продавщица не уточнила его возраст. В МВД выясняют, как дети смогли беспрепятственно приобрести и пронести в школу опасное вещество, отмечает телеканал «360».

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц.

 

Фото:    pixabay

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Пять тысяч дополнительных рабочих мест будет создано в регионе благодаря соглашению с Wildberries.
16 сентября 2021  17:09
Дмитрий Азаров подписал соглашение с основателем Wildberries
199
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
16 сентября 2021  13:29
Началась пилотная эмиссия Карты жителя Самарской области банком Солидарность
298
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
16 сентября 2021  13:08
В Самаре ограничено движение транспорта по улице Агибалова
284
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
16 сентября 2021  12:33
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
259
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
16 сентября 2021  11:40
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
375
Весь список