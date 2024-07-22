Два человека погибли при ДТП в Саратове, включая сына губернатора Бусаргина

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При столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове погибли два человека. Как сообщил 22 июля источник «Известий», один из погибших является сыном губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

Согласно предварительным данным прокуратуры региона, ДТП произошло около 15:00 (14:00 мск) у дома № 76 по улице Соколовой.

«В результате аварии погибли пассажиры легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний, а водителю оказывается медицинская помощь», — указано в Telegram-канале ведомства.

По факту трагедии организована проверка по поручению прокурора Саратовской области.