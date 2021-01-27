ДТП в Тольятти: молодой человек не уступил дорогу "Тойоте"

27

26 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 10:10 в Тольятти. Молодой человек 2001 года рождения, управляя автомобилем «Джилли», следовал по бульвару 50 лет Октября со стороны ул. Герцена в направлении ул. Ленина. В пути следования, в районе дома № 22 по бульвару 50 лет Октября, на регулируемом перекрестке бульвара 50 лет Октября и ул. Ленина, при повороте налево, по зеленому сигналу светофора, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Тойота», под управлением водителя 1987 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Джилли», ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.