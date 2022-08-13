ДТП в Нефтегорском районе: Лада-Гранта насмерть сбила мальчика-велосипедиста

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Сотрудники ОВД Самарской области работают на месте ДТП в Нефтегорском районе.

Полицейские установили и опросили свидетелей произошедшего.

По предварительным данным 13 августа, днем, на 3 километре автодороги "Богатое-Самара-Оренбург-Новая жизнь" водитель, управляя автомобилем «Лада-Гранта», сбил несовершеннолетнего велосипедиста (2010 года рождения), который двигался в попутном направлении. Ребенок погиб на месте ДТП.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО