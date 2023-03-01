ДТП в Алексеевском районе: двое пострадавших

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28 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими.

ДТП произошло в 12:00 час. в Алексеевском районе. 42-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lifan», двигался по автодороге «Богатое – Самара – Оренбург» в направлении г. Нефтегорск. В пути следования, на 23 км. данной автодороги не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Газ-330232» под управлением 42-летнего водителя, который осуществлял поворот налево. С места происшествия госпитализирован водитель автомобиля «Lifan». 20-летней женщине-пассажиру автомашины «Газ-330232» бригадой скорой помощи оказана медицинская помощь на месте.