ДТП около Самары: две фуры не поделили дорогу

100

9 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло 9 апреля около 08:45 в районе 42 км автомобильной дороги "Обводная г. Самары". По предварительным данным инспекторов ГИБДД, мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Скания в составе прицепа с грузом, следуя со стороны поселка Алексеевка в направлении автомобильной дороги "Подъезд к г. Оренбург от автодороги Урал", неверно выбрал дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с прицепом с грузом в составе тягача Скания под управлением водителя – мужчины 1987 года рождения, который, двигаясь в попутном направлении, осуществлял маневр "поворот налево".

В результате ДТП мужчина 1983 года рождения бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован, сообщает облМВД.