Должник из Октябрьска выплатил алименты, чтобы беспрепятственно выезжать в Казахстан

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Предупреждение об ограничении выезда за пределы Российской Федерации послужило для мужчины поводом оплатить задолженность по алиментам в размере 400 тысяч рублей.

После развода родителей несовершеннолетние девочки остались с матерью. По решению суда отец обязан был ежемесячно перечислять часть денежных средств от заработной платы в счет алиментных платежей. Зная о своих обязательства, мужчина игнорировал данное требование, допустив задолженность перед детьми в размере 400 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов г. Октябрьска Самарской области в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Мужчина от судебных приставов скрывался. Сотрудник Службы фактическое местонахождение должника установил. Оказалось, что в настоящее время он проживает в Санкт-Петербурге. Документы о возбуждении исполнительного производства сразу же были должнику направлены.

В ходе телефонного разговора судебный пристав выяснил, что мужчина собирается в ближайшее время отправиться за границу. Сотрудник Службы разъяснил мужчине, что покинуть страну он не сможет из-за запрета на выезд за пределы Российской Федерации. В связи с тем, что должнику в ближайшее время необходимо было выехать в Казахстан, он полностью оплатил алиментную задолженность и предоставил квитанцию судебному приставу.

Мужчина также предоставил документы об официальном трудоустройстве и направил сотруднику Службы информацию о месте работы для дальнейшего удержания части денежных средств с заработной платы в счет алиментных платежей.