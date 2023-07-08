Дмитрий Азаров провел совещание по ситуации на чапаевском "Промсинтезе"

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После возвращения из зоны специальной военной операции губернатор Дмитрий Азаров приехал в Чапаевск, на АО "Промсинтез". Здесь он провел совещание, на котором обсудили ситуацию на предприятии, где днем в пятницу произошло ЧП.

В совещании приняли участие руководители "Промсинтеза", следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, мэр города. В центре внимания – вопросы поддержки семей погибших и пострадавших, обеспечение безопасности трудового коллектива и дальнейшей бесперебойной работы завода.

- Сейчас все уполномоченные службы включились в проверку деятельности предприятия. Главное - это безопасность трудового коллектива и недопущение подобных ситуаций впредь, - отметил Дмитрий Азаров. - Нужно понять причину. Следственные действия ведутся. Версий несколько – говорить об этом преждевременно. Компетентные специалисты, следователи разберутся в этом вопросе. Сейчас нужно проверить обеспечение мер безопасности при производстве и хранении, в том числе неутилизированных остатков. Этим займемся в первую очередь, все необходимые решения примем.

Губернатор подчеркнул, что семьи погибших и пострадавших не останутся без внимания, заботы и поддержки. Медики делают все возможное для скорейшей реабилитации пострадавших. На каждую семью создадут социальный паспорт, как это сделано в отношении военнослужащих и их близких. Эта работа уже ведется.

- Самое главное сейчас - позаботиться о семьях погибших и двух сотрудниках предприятия, которые находятся на лечении, - подчеркнул губернатор. Руководством предприятия принято решение о выплатах семьям погибших. Коллеги доложили, что 500 тысяч рублей на каждую семью будет выплачено.

Предприятие подключится к поведению всех траурных мероприятий. В дальнейшем мы совместно - работа уже начата - самым внимательным образом оценим состав семей погибших и какая помощь нужна родителям, детям, женам. Составив социальные паспорта по каждой семье, мы работу проведем.

Губернатор отметил: руководство завода готово не только оказывать меры поддержки семьям погибших, но и способствовать скорейшему выздоровлению и дальнейшей реабилитации сотрудников, которые сейчас проходят лечение, оказывать помощь семьям тех, кто временно нетрудоспособен. Все остальные решения, которые обсуждались в закрытом режиме, будут реализованы в ходе следственных действий.

⁃ Вне всякого сомнения, муниципальная и региональная власть также готова оказывать поддержку. Своих не бросаем. И в равной степени готовы помогать там, где это требуется, семьям тружеников. Еще раз хочу принести всем искренние соболезнования. Отклик на эту трагедию в регионе очень серьезный, все сопереживают. У нас в Самарской области люди небезразличны к чужой беде, - отметил Дмитрий Азаров.

Фото: Андрей Савельев.