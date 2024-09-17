Девятерых красноярцев задержали после гибели пациентов от капельниц

121

Девять человек задержаны в Красноярском крае после смерти от капельниц троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, возбуждено уголовное дело, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы, незаконно оказывавших на территории Красноярска и Красноярского края медицинские услуги по лечению лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, повлекшие наступление смерти трех человек (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемые предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Для этого использовались капельницы, содержащие психотропные и сильнодействующие препараты. В результате три человека скончались, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ходе обысков изъяты медицинские препараты и интересующая следствие документация.

"В настоящее время следствием устанавливаются иные участники организованной группы, а также пациенты, пострадавшие от их незаконной деятельности.", - добавили в ведомстве.