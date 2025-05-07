Десять рейсов были задержаны в аэропорту Самары, пять отменены

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Десять рейсов задержаны в аэропорту Самары, пять отменены, следует из информации на табло вылетов.

По данным онлайн-табло, пять рейсов задержано по направлению в Москву, три из них должны были вылететь еще вечером 6 мая. Также задерживаются на вылет два авиарейса в Казань, по одному - в Сочи, Пермь и Усинск.

Все пять отмененных рейсов должны были лететь в Москву, причем четыре вылета было запланировано на сегодня.

Ранее Росавиация сообщала, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания после ночных ограничений в ряде российских аэропортов. В Самаре они действовали несколько часов ночью и ранним утром вторника, пишет РИА Новости.