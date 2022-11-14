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"День столбов" в Самарской области: ДТП в Тольятти и Сызрани

14 ноября 2022 11:29
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День столбов в Самарской области: ДТП в Тольятти и Сызрани

13 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 

Одно из ДТП произошло в 20:40 в г. Тольятти . Водитель 1986 года рождения, лишенный права управления транспортным средством, находясь за рулем автомобиля «Lada Vesta», двигался по Ленинскому проспекту со стороны ул. Юбилейной в направлении проспекта Степана Разина. В районе дома №15 допустил наезд на световую опору, расположенную слева от проезжей части. Водитель госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло в 22:20 в г. Сызрань. Водитель 2003 года рождения, (стаж вождения – меньше года), управляя автомобилем «Nissan Juke», двигался по пер. Некрасовский. На перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении автомобилю «Lada Largus», движущемуся по главной дороге, под управлением водителя 1979 года рождения и допустил с ним столкновение. После столкновения автомобиль «Lada Largus» изменил направление движения и совершил наезд на световую опору. Двум пассажирам автомобиля «Lada Largus» – мужчинам 1983 и 2003 года рождения – назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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