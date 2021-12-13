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18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем в Серпухове у порога учреждения подорвал взрывное устройство.
Что известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове
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Что известно о взрыве на территории женского монастыря в Серпухове

13 декабря 2021 18:21
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18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем в Серпухове у порога учреждения подорвал взрывное устройство.

В понедельник 18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем в Серпухове у порога учреждения подорвал взрывное устройство. Устроившего взрыв зовут Владислав Струженков. По последним данным, пострадали 12 человек, передает ТАСС.

Что произошло

Около 08:30 18-летний молодой человек привел в действие самодельное взрывное устройство. Взрывом повредило входную дверь учебного заведения.

В Подольской епархии Русской православной церкви, к которой относится обитель, рассказали ТАСС, что взрыв произошел на крыльце здания православной гимназии - злоумышленник не смог попасть внутрь, так как дверь была закрыта. По данным источника, бывший гимназист планировал совершить нападение во время утренней молитвы.

С собой у молодого человека также имелось холодное оружие, предположительно, мачете. При этом других взрывчатых веществ при нем не обнаружили.

Он устроил взрыв из-за конфликта с другими воспитанниками и преподавателями, заявил источник ТАСС.

Сотрудники частной охранной организации нажали кнопку тревожной сигнализации сразу после взрыва. Они охраняли территорию монастыря, а здание самой гимназии охранял обычный вахтер, не сотрудник ЧОП.

Источник ТАСС сообщил, что ранения получили 12 человек. Пострадали находившиеся рядом со злоумышленником ученики, один из них госпитализирован, но в тяжелом состоянии из них никого нет. Остальные дети были доставлены в больницу для осмотра, они отказались от госпитализации и отпущены домой.

Поступала информация, что устроивший взрыв умер от потери крови, но затем источник сообщил, что злоумышленник выжил и находится в крайне тяжелом состоянии. Ему оторвало ногу при взрыве. Молодого человека планируют направить на лечение в столичную больницу, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Молодого человека пока не могут допросить из-за тяжелого состояния. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу. По данным источника, устроивший взрыв не стоял на учете в психоневрологическом диспансере, проблемы с психикой у гимназиста возникли после удаления щитовидной железы.

В епархии заявили о "противоречивой характеристике" бывшего воспитанника.

Реакция

На место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и и.о. прокурора Серпухова Валерий Кукушкин. В монастырь также отправились следователи и криминалисты регионального главка СК.

Возбуждено дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю областного главка доложить о ходе расследования. Он также поручил центральному аппарату СК расследование ЧП.

Следователи изъяли в квартире бывшего гимназиста "предметы и вещества, имеющие значение для дальнейшего расследования", сообщила представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий. Она не уточнила, о чем именно идет речь.

В правоохранительных органах сообщили, что проверят действия психолога, которого посещал молодой человек. С ним был заключен антисуицидальный контракт - письменное соглашение, которое заключается, когда клиент находится в глубокой депрессии, с обещанием не причинять себе вреда. Следствие допрашивает родственников напавшего, его окружение, а также сотрудников гимназии.

Русская православная церковь пообещала оказать помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим в результате взрыва.

Рабочая группа по детской безопасности, созданная на базе комитета Госдумы по просвещению, займется разработкой законопроекта, направленного на решение проблемы травли детей.

Детский омбудсмен посетила больницу в Люберцах, куда увезли несколько пострадавших детей.

 

Фото:    Максим Григорьев/ТАСС

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