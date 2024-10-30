Число госпитализированных курсантов университета МВД достигло 24

75

До 24 человек увеличилось число госпитализированных в результате отравления курсантов Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, об этом сообщили ТАСС в краевом министерстве здравоохранения. Там уточнили, что состояние пострадавших удовлетворительное.

"В больнице находятся на лечении 24 курсанта. <…> Все получают необходимую помощь", -указал собеседник агентства.

Накануне стало известно о госпитализации 21 курсанта. Все они перед этим обратились медико-сантираную часть МВД России по Ставропольскому краю с жалобами на плохое самочувствие. В результате у них были обнаружены признаки кишечного отравления, пишет Смотрим.