Четыре рейса задержали в самарском аэропорту «Курумоч» из-за угрозы атаки БПЛА

180

Работу местной авиагавани временно ограничивали утром 9 октября.

«Курумоч» не принимал и не выпускал самолеты примерно до 6:00. Профильные меры действовали для «обеспечения безопасности полетов», сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два судна, выполнявших рейсы в Самару», — уточнил он.

Судя по данным с онлайн-табло «Курумоча», в четверг отменили рейс на вылет в Москву и прилет со столицы. Также задерживаются рейсы в Ереван, два — в Анталью и еще один в Сочи, пишет Самара-МК.