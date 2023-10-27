Четверо погибших: ДТП на трассе под Самарой

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Страшное ДТП произошло сегодня, 27 октября, в Волжском районе. По предварительным данным ГУ МВД России по Самарской области, авария произошла около села Журавли, пишет СОВА.

Сообщается, что столкнулись ВАЗ 2114 и бензовоз. По предварительным данным погибли четыре человека - двое мужчин и две женщины. Сейчас представители Госавтоинспекции устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия.



На месте работает пожарно-спасательная часть 78 ПСО 46 регионального ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ, и ЧС". Специалисты осуществляют деблокировку пострадавших, отключение аккумуляторных батарей ТС. На месте аварии разлива нефти нет



На место ДТП выехал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов.

Фото: Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям/СОВА