Частный детский сад в центре Самары хотят снести

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Иск к компании «Другой мир» департамент градостроительства Самары подал в конце марта 2021 года, ближайшее судебное заседание назначено на 27 апреля.

Департамент под руководством Сергея Шанова просит признать самовольной постройкой пристрой к многоквартирному дому по ул. Стара-Загора, 44, в Самаре и обязать компанию «Другой мир» снести его в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. А если коммерсанты не снесут пристрой – позволить Депстрою снести его самостоятельно, а затем вычесть расходы на снос с компании.

«Другой мир» — это частный детский сад-клуб, который возник в 2016 году. Основная идея проекта — попытаться в непростых условиях, за вполне разумные деньги, обеспечить нашим малышам эксклюзивные в своём роде условия пребывания», — сообщает страница частного детского сада Вконтакте. Однако страница давно не обновляется, а сайт детсада не работает, пишет Обозрение.

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