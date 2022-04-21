Более 90% ветеринарных клиник России испытывают дефицит препаратов

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Более 93% представителей ветеринарных клиник со всей России сообщили о дефиците препаратов за последний месяц. Это показали результаты опроса, проведенного компанией Vet Union – ветеринарным подразделением «Инвитро». В опросе приняли участие представители более 100 ветеринарных клиник по всей России.

Участники опроса сообщили о дефиците следующих препаратов:

1) вакцины – более 80% опрошенных;

2) препараты для проведения общей анестезии – более 80% опрошенных;

3) антибиотики – более 50% опрошенных;

4) противопаразитарные препараты – более 20% опрошенных;

5) нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – более 20% опрошенных.

Дефицит вакцин импортного производства для собак и кошек есть уже на данный момент. Возможно, он спровоцирован крайне высоким спросом на вакцины в марте со стороны ветеринарных клиник, заводчиков и владельцев: все старались запастись препаратами до роста цен. В большей степени сложившаяся ситуация относится к препаратам для ежегодной профилактической вакцинации собак и кошек.

Больше всего дефицит препаратов ощутили клиники в следующих регионах:

1) Центральный федеральный округ – 33,9%;

2) Южных федеральный округ – 29,4%;

3) Уральский федеральный округ – 13,8%;

4) Северо-Западный федеральный округ – 9,2%

5) Приволжский федеральный округ – 7,3%.

Комментирует Ольга Михеева, главный врач клиники Vet Union: «Несмотря на очевидные сложности с поставками и ростом цен на препараты, не стоит поддаваться панике. Безвыходных ситуаций не бывает. Многие из производителей, с кем мы сотрудничаем, пока не планируют покидать российский рынок. Но если вы не можете найти привычный препарат или корм для животного, прежде всего нужно обратиться к компетентному специалисту. Ветеринарный врач поможет подобрать аналог или иную схему лечения, которая подойдет конкретно вашему питомцу. Мы делаем все возможное, чтобы текущая ситуация никак не отразилась на наших пациентах – не только следим за наличием всех необходимых препаратов, но и удерживаем цены на наши услуги. А иногда и снижаем их для помощи клиентам в такое непростое время».