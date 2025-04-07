Благодаря судебным приставам самарец вернул себе гараж

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Судебные приставы Промышленного района г. Самары помогли жителю областной столицы вернуть гараж, в котором «хозяйничал» мужчина без правоустанавливающих документов на недвижимость.

Добивающийся справедливости житель г. Самары пояснил, что недвижимость ранее принадлежала его матери и после ее смерти перешла ему по наследству. Однако гараж занял мужчина, который якобы приобрел его у бывшего собственника. Отсутствие правоустанавливающих документов и договора купли-продажи были приняты во внимание судом. Исполнительный документ об обязании не чинить собственнику препятствий в пользовании гаражом поступил в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. Не освободив гараж в установленный срок, судебный пристав вынес в отношении мужчины постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, ему вручили повторное требование и предупредили об административной ответственности в случае неисполнения решения суда.

Осознав, что дальнейшее упрямство только усугубит ситуацию, мужчина освободил гараж. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.