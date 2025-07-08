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Безнадзорные собаки напали  на женщину в Советском районе Самары

8 июля 2025 13:56
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безнадзорные собаки напали  на женщину в Советском районе города Самары

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что безнадзорные собаки напали  на женщину в Советском районе города Самары, в результате чего ей понадобилась медицинская помощь. 

По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Михайловича Олейника возбуждено уголовное дело  по признакам состава преступления, предусмотренного ст.  238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел около "Космопорта". 

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