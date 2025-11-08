Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели пенсионерки в Самаре

148

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели 77-летней жительницы Самары.

Ранее в социальных сетях появилась информация о трагическом инциденте — пенсионерка провалилась в коллектор и провела там несколько дней, после чего скончалась.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. За ходом расследования будет следить центральный аппарат СК России, пишет АиФ-Самара.