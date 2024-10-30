Автофургон в Самарской области перевернулся в кювет

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29 октября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:20 час. в Сызранском районе. Водитель, управляя автофургоном АФ47475К-12-02, двигался по 325 км автодороги «Подьезд к г. Ульяновск от а/д М5 «Урал»» со стороны Ульяновска в сторону автодороги М-5 «Урал». В пути следования не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую контроль за транспортным средством, и съехал в кювет. После чего грузовой автомобиль перевернулся. Водитель 1978 года рождения доставлен в медицинское учреждение.