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Американская атомная подводная лодка подверглась нашествию клопов

12 марта 2021 21:39
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Клопы подорвали боеспособность американской субмарины Connecticut.

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut подверглась нашествию клопов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Navy Times.

По информации СМИ, насекомые попали на борт в марте прошлого года, во время учений ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане. Несколько месяцев экипаж пытался самостоятельно вытравить "кровопийц".

"Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках", — рассказал старшина субмарины.

Несмотря на жалобы матросов, официальный запрос передали в контролирующие структуры только в декабре, а масштабная дезинфекция началась в феврале этого года. По словам одного из членов экипажа, командование изначально не поверило заявлениям подводников из-за "отсутствия доказательств".

Из-за нашествия насекомых многим матросам пришлось спать на стульях и полу: у экипажа был "тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины".

Подлодку обработали специальными веществами, однако моряки опасаются, что клопы могут вернуться.

 

Фото:   pixabay

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