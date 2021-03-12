Американская атомная подводная лодка подверглась нашествию клопов

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Американская атомная подводная лодка USS Connecticut подверглась нашествию клопов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Navy Times.

По информации СМИ, насекомые попали на борт в марте прошлого года, во время учений ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане. Несколько месяцев экипаж пытался самостоятельно вытравить "кровопийц".

"Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках", — рассказал старшина субмарины.

Несмотря на жалобы матросов, официальный запрос передали в контролирующие структуры только в декабре, а масштабная дезинфекция началась в феврале этого года. По словам одного из членов экипажа, командование изначально не поверило заявлениям подводников из-за "отсутствия доказательств".

Из-за нашествия насекомых многим матросам пришлось спать на стульях и полу: у экипажа был "тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины".

Подлодку обработали специальными веществами, однако моряки опасаются, что клопы могут вернуться.

Фото: pixabay