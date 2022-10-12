Алиментщица из Чапаевска трудоустроилась после ареста имущества

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Жительница г. Чапаевска, задолжавшая своему ребенку свыше 380 тысяч рублей, трудоустроилась после того, как судебные приставы наложили арест на ее имущество. Осознав неотвратимость наступления наказания женщина предоставила сотрудникам Службы справку с места работы.

Добиться положительного исхода дел было не так просто. Судебные приставы-исполнители г. Чапаевска неоднократно проводили разъяснительные беседы с женщиной о необходимости уплаты долга, предупреждали о последствиях уклонения от исполнения родительских обязательств. Однако для женщины эти разговоры были «пустым звуком».

В рамках исполнительного производства сотрудники Службы совершили выход по месту жительства должницы с целью проверки имущественного положения последней. Но женщина воспрепятствовала диалогу с судебным приставом-исполнителем и не открыла дверь, пояснив, что родительские обязательства ею исполняются. Судебным приставом-исполнителем был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

На следующий день сотрудник Службы снова выехал по месту жительства должницы. На этот раз женщина не стала игнорировать требования сотрудника органа принудительного исполнения. В рамках исполнительных действий судебным приставом-исполнителем был наложен арест на имущество должницы. Ее также предупредили об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которая подразумевает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.

Страх перед арестом побудил женщину трудоустроиться. Теперь часть ее зарплаты будет перечисляться в счет погашения задолженности перед ребенком, а часть будет списываться в качестве ежемесячного платежа.