Алиментщик из Чапаевска не мог выехать за границу, пока не выплатил ребенку 580 тысяч

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Необходимость выехать из страны заставила жителя г. Чапаевска оплатить задолженность в размере 580 тысяч рублей своему ребенку.

Мужчина частично перечислял часть доходов своему ребенку, но через некоторое время выплаты прекратились. Зная о возбужденном исполнительном производстве, мужчина уклонялся от отцовских обязательств, тем самым накопив большой долг и усугубив ситуацию дополнительными ограничениями.

Судебным приставом-исполнителем были приняты меры по обращению взыскания на денежные средства в банке. Кроме того, в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении на выезд из страны.

Рабочие моменты, ставшие причиной покинуть Российскую Федерацию, заставили мужчину оплатить задолженность по алиментам в полном объеме. Судебным приставом ограничения с должника были сняты. Также мужчине напомнили, что оплата долга не освобождает его от исполнения отцовских обязательств – на основании решения суда он обязан и дальше финансово помогать ребенку, пока ему не исполнится 18 лет.