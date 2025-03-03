65-летняя автомобилистка в Жигулевске столкнулась с иномаркой, которую вел 74-летний водитель

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2 марта на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек, один – погиб.

Одно ДТП произошло в 11:00 в Жигулевске. 65-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Largus, двигалась по улице Ново-Самарской. В пути следования, возле дома №3 СНТ «Спутник-1», допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, под управлением 74-летнего мужчины. Водителю внедорожника назначено амбулаторное лечение, а его пассажир - 69-летняя женщина госпитализирована.