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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

65-летняя автомобилистка в Жигулевске столкнулась с иномаркой, которую вел 74-летний водитель

3 марта 2025 12:58
103
65-летняя автомобилистка в Жигулевске столкнулась с иномаркой, которую вел 74-летний водитель

2 марта на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 5 человек, один – погиб. 

Одно ДТП произошло в 11:00 в Жигулевске. 65-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Largus, двигалась по улице Ново-Самарской. В пути следования, возле дома №3 СНТ «Спутник-1», допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, под управлением 74-летнего мужчины. Водителю внедорожника назначено амбулаторное лечение, а его пассажир -  69-летняя женщина госпитализирована.

Теги: ДТП

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