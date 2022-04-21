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29-летний самарец осквернил горельеф «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы

21 апреля 2022 19:53
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Свои действия обвиняемый записывал на камеру смартфона.

По факту осквернения горельефа «Скорбящей Матери-Родине» возбуждено уголовное дело.

Ленинским межрайонным следственным отделом Самары расследуется уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого по статье "Реабилитация нацизма, совершенная с использованием сети «Интернет»".

7 апреля молодой человек, находясь на площади Славы в Самаре, осквернил Вечный огонь горельефа «Скорбящей Матери-Родине», оскорбив тем самым память защитников Отечества. Свои действия обвиняемый записывал на камеру смартфона. Позже запись он распространил среди неограниченного круга лиц посредством одного из мессенджеров.

Личность молодого человека в кратчайшие сроки была установлена сотрудниками полиции, в настоящее время обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

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