28-летний пешеход в самаре перебегал дорогу и попал под машину

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15 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 03:50 в Кировском районе города Самара. 61-летний водитель, управляя транспортным средством Renault Logan, двигался по пр-ту Кирова в направлении ул. Московское шоссе. Возле д. 246 «А» 28-летний пешеход начал перебегать дорогу, из-за чего водитель допустил на него наезд. С места ДТП 28-летнего мужчину бригадой скорой помощи доставили в медицинское учреждение, госпитализирован.