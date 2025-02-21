19 нелегальных мигрантов задержали в Тольятти

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Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Тольятти при содействии бойцов специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическую работу на территории Центрального района города.

Во время рейда полицейские проверили разрешительные и удостоверяющие личность документы более чем у 30 человек. При проверке сотрудники полиции выявили и пресекли нарушения миграционного законодательства.

Сотрудниками полиции задержано 19 иностранных граждан, нарушивших правила въезда на территорию Российской Федерации и осуществляющих незаконную трудовую деятельность. В отношении них собраны и направлены в суд для рассмотрения по существу административные материалы по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной ч. 1, ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

Сотрудники полиции обращают внимание: обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.