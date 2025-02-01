Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские малыши помогли сотрудникам ГАИ призвать водителей к соблюдению ПДД
Самарские малыши помогли сотрудникам ГАИ призвать водителей к соблюдению ПДД
Самарцев предупреждают: осторожно, тонкий лед!
Самарцев предупреждают: осторожно, тонкий лед!
в РФ начнет работать режим высылки незаконных мигрантов
В РФ начнет работать режим высылки незаконных мигрантов
17-летний юноша угнал машину в Безенчуке
17-летний юноша угнал машину в Безенчуке
У сызранца, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль
У сызранца, дважды отказавшегося от медосвидетельствования, конфискован автомобиль
в шести российских регионах ожидаются опасные погодные явления
В шести российских регионах ожидаются опасные погодные явления
Житель Жигулевска тайно оформил семь микрозаймов на подругу
Житель Жигулевска тайно оформил семь микрозаймов на подругу
Россияне стали в два раза чаще отдыхать на горнолыжных курортах РФ
Россияне стали в два раза чаще отдыхать на горнолыжных курортах РФ
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.81
-0.2
EUR 102.13
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут "День спящих животных"
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

17-летний юноша угнал машину в Безенчуке

1 февраля 2025 12:15
96
17-летний юноша угнал машину в Безенчуке

 

20 января текущего года в отдел полиции Безенчукского района обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что  утром не обнаружил во дворе дома припаркованную накануне ВАЗ-21074. Дежурный уточнил у заявителя цвет автомобиля, государственный регистрационный знак и важные особенности кузова, довел ориентировку на розыск до личного состава Самарской области, направил по указанному адресу сотрудников следственно-оперативной группы.

Через несколько часов госавтоинспекторы в городе Чапаевск на улице Железнодорожной заметили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым и остановили транспортное средство. При этом три молодых человека вышли из транспортного средства и  попытались скрыться. После непродолжительной погони полицейские задержали жителей Самарской области: 17-летнего водителя, пассажиров 2006 и 2004 годов рождения и сообщили о произошедшем в дежурную часть.

За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, в отношении несовершеннолетнего задержанного сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Автомобиль поместили на специализированную стоянку, задержанных доставили в ОМВД России по Безенчукскому району.

Допрошенный дознавателем отдела дознания О МВД России по Безенчукскому району в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.166 УК РФ, ранее судимый за кражи, причинение телесных повреждений и изнасилование 20-летний уроженец города Самары пояснил, что проживает в пгт Безенчук, ночью гулял с друзьями и увидел во дворе дома на ул. Рабочая припаркованный незапертый автомобиль. Решив прокатиться, смог без ключа завести транспортное средство,  после чего передал управление своему знакомому.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать над установлением всех обстоятельств произошедшего. Отделом дознания ОМВД России по Безенчукскому району возбуждено уголовное дело.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
1 февраля 2025  10:53
С 1 февраля вырастут маткапитал и пенсии
162
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
399
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
368
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
31 января 2025  10:26
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
358
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
30 января 2025  13:39
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
818
Весь список