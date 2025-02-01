17-летний юноша угнал машину в Безенчуке

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20 января текущего года в отдел полиции Безенчукского района обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что утром не обнаружил во дворе дома припаркованную накануне ВАЗ-21074. Дежурный уточнил у заявителя цвет автомобиля, государственный регистрационный знак и важные особенности кузова, довел ориентировку на розыск до личного состава Самарской области, направил по указанному адресу сотрудников следственно-оперативной группы.

Через несколько часов госавтоинспекторы в городе Чапаевск на улице Железнодорожной заметили автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым и остановили транспортное средство. При этом три молодых человека вышли из транспортного средства и попытались скрыться. После непродолжительной погони полицейские задержали жителей Самарской области: 17-летнего водителя, пассажиров 2006 и 2004 годов рождения и сообщили о произошедшем в дежурную часть.

За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, в отношении несовершеннолетнего задержанного сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Автомобиль поместили на специализированную стоянку, задержанных доставили в ОМВД России по Безенчукскому району.

Допрошенный дознавателем отдела дознания О МВД России по Безенчукскому району в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.166 УК РФ, ранее судимый за кражи, причинение телесных повреждений и изнасилование 20-летний уроженец города Самары пояснил, что проживает в пгт Безенчук, ночью гулял с друзьями и увидел во дворе дома на ул. Рабочая припаркованный незапертый автомобиль. Решив прокатиться, смог без ключа завести транспортное средство, после чего передал управление своему знакомому.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать над установлением всех обстоятельств произошедшего. Отделом дознания ОМВД России по Безенчукскому району возбуждено уголовное дело.