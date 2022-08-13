13 августа в Самарской области утонули двое мужчин

13 августа Поисково-спасательный отряд специального назначения дважды привлекался на водолазные поиски.
На Волга у острова Поджабный в результате падения с гидроцикла утонул 26-летний молодой человек. Водолазы обследовали дно с 14.30 до 16.00. Тело утонувшего подняли с глубины 10 метров и доставили на берег.
В 16.50 поступил второй вызов. На реке Сок около села Кривое озеро в Красноярском районе во время купания на необорудованном пляже утонул мужчина. В 19.35 водолаз поднял тело утонувшего с глубины и доставил на берег.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения Правила безопасного поведения на воде:
- купаться только в специально оборудованных местах;
- не нырять в незнакомых местах;
- не заплывать за буйки;
- не купаться в нетрезвом виде.
Фото: ПСС СО