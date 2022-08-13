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13 августа в Самарской области утонули двое мужчин

13 августа 2022 20:10
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Поисково-спасательный отряд специального назначения  дважды привлекался на водолазные поиски.

13 августа Поисково-спасательный отряд специального назначения  дважды привлекался на водолазные поиски.

На Волга у острова Поджабный в результате падения с гидроцикла утонул 26-летний молодой человек. Водолазы  обследовали дно с 14.30 до 16.00. Тело утонувшего подняли с глубины 10 метров и доставили на берег.

В 16.50 поступил второй вызов. На реке Сок около села Кривое озеро в Красноярском районе во время купания на необорудованном пляже утонул мужчина. В 19.35 водолаз поднял тело утонувшего с глубины и доставил на берег.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения Правила безопасного поведения на воде:

- купаться только в специально оборудованных местах;

- не нырять в незнакомых местах;

- не заплывать за буйки;

- не купаться в нетрезвом виде.

 

Фото:   ПСС СО

 

 

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