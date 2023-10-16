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Зампредседателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин объявляет конкурс на получение именных стипендий

16 октября 2023 12:52
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Зампредседателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин объявляет конкурс на получение именных стипендий

Третий год подряд руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Живайкин объявляет конкурс на получение именных стипендий отличникам учебы и за достижения в общественной сфере. 

Депутат вновь дал возможность целеустремленным и талантливым детям из Кинельского округа побороться за именные стипендии.

«Мы начали награждать ребят в 2022 году. За два года мы отметили более 150 ребят. Поверьте, наши победители – это невероятно талантливые дети и подростки. Кроме отличных достижений по учебе, у них активная жизненная позиция, насыщенная общественная жизнь, великолепные спортивные достижения. Именное поощрение от меня, как от депутата, это не подарок, это заслуга самих ребят. Мне очень хочется, чтобы они знали, что мы гордимся ими и будем всегда поддерживать»,- заявил Александр Живайкин.

По словам депутата, он следит за успехами ребят, ставшими стипендиатами, некоторые из первых награжденных стали студентами престижных Московских и Питерских вузов: «Например, Елизавета Маркина из Усть-Кинельского, Евгения Петина из Кинеля, Татьяна Чубарова из села Георгиевка, Виолетта Кудрявцева из села Новый Сарбай, Салижанов Сайид и Матюшин Александр из поселка Кинельский». С особой гордостью Александр Иванович говорит о ребятах, оставшихся учиться у нас в регионе, выбрав востребованные современные специальности. «Это Дмитрий Архипов из Усть-Кинельского, Алина Закирова из Кинеля, Анастасия Кудряшова из поселка Черноречье, Михаил Федулов из Алакаевки, Евгений Пиглов, Максим Осипов, Владислав Рожков и Святослав Рязанов из Советского района Самары. Из спортсменов хотелось бы отметить Тимура Закирова из Алексеевки, сейчас подростка перевели в Смоленскую школу Олимпийского резерва, у парня большое будущее в велоспорте.

Есть среди ребят – стипендиатов прошлых лет призеры всероссийских и даже международных тематических олимпиад. Вероника Горная из Георгиевки, Ксения Путрушина и Вероника Лычева из Советского района.

Без творческих личностей тоже никак :Ангелина Самаркина, Дарья Дильдина из Рощинского, Павел Кошелев из Самары, Александр Бабенко из Просвета. Их таланты уже отмечены на областном и всероссийском уровнях».

Депутат отметил, что в этом году условия конкурса останутся прежними. Стипендии получат лучшие ученики, спортсмены и общественники.

 

 

 

 

Теги: Единая Россия

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