Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий провел прием граждан

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29 апреля 2021 года в Нижнем Новгороде заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий провел видеоприем граждан, в ходе которого рассмотрел обращения жителей Кировской, Пензенской и Самарской областей. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, курирующие вопросы социальной сферы, а также главные федеральные инспекторы в регионах округа.

Житель Кировской области обратился в приемную Президента России с просьбой оказать содействие в обустройстве тротуаров по ул. Ленина в г. Кирс Верхнекамского района. По сведениям заявителя, ремонт данного участка дороги поддержан большинством голосов граждан г. Кирс в ходе проведенных общественных обсуждений, но до настоящего времени вопрос не решен. Заместитель председателя регионального правительства Алексей Котлячков доложил, что благоустройство общественных территорий на территории Кировской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Для выполнения работ по обустройству тротуаров по ул. Ленина в г. Кирс городской администрацией в 2020 году проведены торги и с победителем заключен муниципальный контракт, согласно которому строительно-монтажные работы планируется выполнить до 15 июля 2021 года. Алексей Кузьмицкий поручил органам власти региона принять необходимые меры для выполнения данных работ в установленный срок.

В приемную Главы государства обратился житель Пензенской области с просьбой оказать содействие в организации искусственного освещения участка автодороги на подъезде к с. Трескино Колышлейского района. При этом в данном населенном пункте расположен Свято-Рождественский мужской монастырь, являющийся одним из паломнических центров православных граждан России. Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов сообщил, что работы по освещению участка автомобильной дороги на подъезде к с. Трескино и непосредственно до территории монастыря запланированы на 2021 год в рамках реализации государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Пензенской области на 2014-2022 годы» за счет средств регионального бюджета. Заместитель полпреда Алексей Кузьмицкий поручил правительству региона во взаимодействии с районной администрацией не затягивать вопрос и завершить строительно-монтажные работы не позднее 1 октября 2021 года.

Также рассмотрен вопрос жительницы с. Алексеевка Самарской области, которая обратилась в адрес Президента России по вопросу капитального ремонта кровли многоквартирного дома №8 по ул. Комсомольской в данном населенном пункте. Проведение ремонта было обещано еще в 2019 году, но работы не были проведены по причине отсутствия заявок на проводимых торгах. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Самарской области Иван Пивкин сообщил, что конкурентные процедуры состоялись лишь на седьмой раз (осенью 2020 года) и с победителем заключен государственный контракт на проведение строительно-монтажных работ. В ходе состоявшегося обсуждения заместитель полпреда поручил органам власти региона с учетом длительности решения данного вопроса организовать надлежащую работу по капитальному ремонту кровли до 1 июля т.г. с обеспечением безопасных условий проживания граждан до их завершения.

В ходе видеоприема Алексей Кузьмицкий призвал граждан, обратившихся в приемные Президента Российской Федерации в регионах округа, с учетом принятых решений и обозначенных сроков проведения работ осуществлять их общественный контроль.

Со стороны аппарата полномочного представителя контроль реализации принятых решений по поручению заместителя полпреда будут осуществлять главные федеральные инспекторы, передает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО