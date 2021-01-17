Захарова заявила об интересе некоторых сторонников Трампа к получению гражданства России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что нередко получает в социальных сетях сообщения от сторонников действующего президента США Дональда Трампа с просьбой описать алгоритм получения российского гражданства, передает ТАСС.

"Сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в личку в социальных сетях из Соединенных Штатов Америки, - <...> как можно российское гражданство получить", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", отметив, что авторы сообщений выступали в поддержку республиканцев.

По словам Захаровой, сторонники Трампа опасаются гонений из-за своих политических взглядов. "Добро пожаловать в реальность", - резюмировала она.

Ранее компания Twitter объявила о том, что на постоянной основе закрыла доступ к личной учетной записи Трампа из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. Кроме того, его лишили возможности размещать публикации в социальных сетях Facebook и Instagram до истечения полномочий.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября выборов главы государства, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. По данным властей, в ходе беспорядков полицией была застрелена манифестантка. Кроме того, сообщалось, что зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС