Яровая попросила СК выявить организаторов призывов к суициду среди подростков в соцсетях

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой выявить организаторов распространения в соцсетях информации, призывающей несовершеннолетних к совершению опасных для их жизни действий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Яровой, передает ТАСС.

"В ряде соцсетей размещена информация, побуждающая к совершению детьми организованных, опасных для их жизни действий. Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также (в СМИ) департаментом образования города Москвы", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.

Как подчеркивает вице-спикер Госдумы, мер, принимаемых Роскомнадзором в этой связи, недостаточно, так как "необходимы скоординированные действия правоохранителей в проведении оперативных и следственных мероприятий, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер". "Поэтому мною направлен запрос на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина с просьбой принять меры с целью недопущения причинения вреда здоровью детей и обеспечения всего комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению лиц, причастных к организации и совершению преступных действий и пресечению противоправной деятельности", - отметила Яровая.

Она напомнила, что в 2017 году Госдума приняла закон, направленный на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющий уголовную ответственность для организаторов смертельных игр для детей в социальных сетях. "Самое дорогое - это жизнь ребенка, поэтому, действия общества и государства должны быть максимально направлены на недопущение преступных манипуляций и угроз жизни детей", - подчеркнула Яровая.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС