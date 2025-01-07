 Вячеслав Федорищев встретился с активистами Самарского союза молодёжи

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Губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале рассказал: "Встретились с Самарским союзом молодёжи. Очень талантливые и активные, умные ребята. Виктория Королева из села Георгиевка, 11-й класс, от лица молодёжи напутствовала членов Правительства региона".

Виктория рассказала, что у них каждый год в организацию вступает порядка 10 ребят. И хотя это, на первый взгляд, немного, но это точно те люди, которые сделают многое: "Мы все должны дорожить историей, как нашей школы, так и нашего региона".

Членам Правительства Самарской области Виктория Королева пожелала продуктивной работы в наступившем году.



Глава региона отметил: "Такие ребята - наше будущее".

Источник: СОВА

Фото: Дмитрий Бурлаков