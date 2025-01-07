Я нашел ошибку
Главные новости:
Встреча состоялась в Правительстве региона во вторник, 7 января.
 Вячеслав Федорищев встретился с активистами Самарского союза молодёжи
В Самаре ночью -5, -7°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами снежные заносы, накат.
8 января в регионе местами мокрый снег и дождь, до  -2°С
Злоумышленники, маскируясь под специалистов по ремонту телефонов или настройке оборудования, требуют за свои услуги завышенные суммы.
Мошенники в России обманывают пожилых людей, предлагая услуги по настройке телевизионных приставок
На дорогах местами снежные заносы, снежный накат.
8 января местами в Самарской области ожидается сильный ветер, снег, метель
Эксперт рассказала о способах помочь ребенку вернуться к учебе после каникул
Эксперт рассказала о способах помочь ребенку вернуться к учебе после каникул
В храмах Самары прошли праздничные службы в честь Рождества Христова
В храмах Самары прошли праздничные службы в честь Рождества Христова
В Самаре не согласовали строительство небоскребов на Московском шоссе
В Самаре не согласовали строительство небоскребов на Московском шоссе
В Самаре отремонтируют историческое здание "Дом Гашека"
В Самаре отремонтируют историческое здание "Дом Гашека"
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новогодняя лекция пройдет в Музее Рязанова 12 января
Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

 Вячеслав Федорищев встретился с активистами Самарского союза молодёжи

7 января 2025 17:14
105
Встреча состоялась в Правительстве региона во вторник, 7 января.

Губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале рассказал: "Встретились с Самарским союзом молодёжи. Очень талантливые и активные, умные ребята. Виктория Королева из села Георгиевка, 11-й класс, от лица молодёжи напутствовала членов Правительства региона".

Виктория рассказала, что у них каждый год в организацию вступает порядка 10 ребят. И хотя это, на первый взгляд, немного, но это точно те люди, которые сделают многое: "Мы все должны дорожить историей, как нашей школы, так и нашего региона".

Членам Правительства Самарской области Виктория Королева пожелала продуктивной работы в наступившем году.


Глава региона отметил: "Такие ребята - наше будущее".

Источник: СОВА

 

 Фото: Дмитрий Бурлаков

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью -5, -7°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами снежные заносы, накат.
07 января 2025, 16:16
8 января в регионе местами мокрый снег и дождь, до  -2°С
В Самаре ночью -5, -7°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами снежные заносы, накат. Экология
76
На дорогах местами снежные заносы, снежный накат.
07 января 2025, 14:48
8 января местами в Самарской области ожидается сильный ветер, снег, метель
На дорогах местами снежные заносы, снежный накат. Экология
170
ЧП произошло на улице Советской Армии, 208, где прорвало трубу, что не находилась на балансе предприятия.
06 января 2025, 20:49
Жителям домов на Советской Армии в Самаре вернули воду после масштабной аварии
ЧП произошло на улице Советской Армии, 208, где прорвало трубу, что не находилась на балансе предприятия. ЖКХ
526
В центре внимания
Мэр Самары Иван Носков поздравил самарцев с Рождеством
7 января 2025  11:14
Мэр Самары Иван Носков поздравил самарцев с Рождеством
208
Глава Самарской области поздравил жителей региона с Рождеством
7 января 2025  10:59
Глава Самарской области поздравил жителей региона с Рождеством
191
В самарских храмах состоятся Рождественские службы
6 января 2025  13:47
В самарских храмах состоятся Рождественские службы
653
Стало известно, как будут отдыхать школьники Самарской области в учебном 2025 году
6 января 2025  13:01
Стало известно, как будут отдыхать школьники Самарской области в учебном 2025 году
605
В рождественскую ночь в Самаре усилят работу общественного транспорта
6 января 2025  11:57
В рождественскую ночь в Самаре усилят работу общественного транспорта
466
Весь список