Вячеслав Федорищев в режиме ВКС провел оперативное совещание облПравительства

В своем канале Мах глава региона рассказал о том, какие важные темы обсуждались, а также о принятых решениях.

Губернатор сообщил, что после командировки заболел коронавирусом. Тем не менее продолжает удаленно работать. 24 сентября в режиме ВКС провел оперативное совещание, где обсудил с командой региона ряд вопросов.



Первым делом попросил доложить по текущей ситуации с ЧП в Тольятти, где случился хлопок бытового газа в многоквартирном доме. Заслушал доклады начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Сергея Аникина и главы города Ильи Сухих. Поблагодарил экстренные службы за оперативное реагирование и ликвидацию последствий случившегося, - рассказал Вячеслав Федорищев.



Также на совещании обсудили результаты и планы реализации в регионе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".



- По итогам 2025 года благоустроим 112 дворовых и 128 общественных территорий. По информации МинЖКХ, завершены работы на 97 общественных пространствах и в 107 дворах. Также в регионе реализуются 4 проекта-победителя всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в Сызрани, Чапаевске, Отрадном и Октябрьске. Здесь также высокая степень готовности, в ноябре все должно быть готово. Объем финансирования программы ФКГС в этом году составит 1,8 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей мы привлекли из федерального бюджета, - отметил губернатор.



Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов обеспечить своевременную сдачу оставшихся объектов. Самое пристальное внимание необходимо уделить качеству. Если будут выявлены недоделки, важно оперативно их устранять. В том числе тщательно мониторить и отрабатывать обращения жителей.



На следующий год по линии ФКГС планируется преобразить 90 дворовых и 122 общественных территории.



- Сделаем 4 проекта-победителя всероссийского конкурса в Сызрани, Чапаевске, Новокуйбышевске и Октябрьске. Будем и дальше преображать наши города и районы, делать их еще красивее, удобнее и комфортнее, - подчеркнул глава региона.

Источник: СОВА