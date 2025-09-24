Я нашел ошибку
Главные новости:
Самые длинные праздники будут с 31 декабря по 11 января.
Как россияне будут отдыхать в 2026 году
По тактическому замыслу, огонь вспыхнул на втором этаже в комнате для приема пищи в результате короткого замыкания.
В Самаре пожарные провели учение в здании банка
Участие в турнире приняли 469 спортсменов из 36 регионов страны. 
Три медали завоевали самарские дзюдоистки на всероссийских соревнованиях общества «Динамо»
До 1 миллиона рублей на свои проекты могут выиграть самарские студенты.
Продолжается прием заявок на I региональный этап конкурса «Студент года 2025»
Александр Островский, «На всякого мудреца довольно простоты», комедия.
На сцене Театра «Самарская площадь» состоится спектакль Саратовского театра драмы для детей и молодёжи «Версия»
Продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора.
Продлено ограничение движения по участку улицы Ставропольской в Самаре
Губернатор сообщил, что после командировки заболел коронавирусом. Тем не менее продолжает удаленно работать.
Вячеслав Федорищев в режиме ВКС провел оперативное совещание облПравительства
"Чувствую востребованность и возможность применять знания".
«Земский доктор»: коллектив Кинельской ЦРБ пополнился молодым врачом-кардиологом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.67
EUR 99.04
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев в режиме ВКС провел оперативное совещание облПравительства

24 сентября 2025 17:59
173
Губернатор сообщил, что после командировки заболел коронавирусом. Тем не менее продолжает удаленно работать.

В своем канале Мах глава региона рассказал о том, какие важные темы обсуждались, а также о принятых решениях.

Губернатор сообщил, что после командировки заболел коронавирусом. Тем не менее продолжает удаленно работать. 24 сентября в режиме ВКС провел оперативное совещание, где обсудил с командой региона ряд вопросов.

Первым делом попросил доложить по текущей ситуации с ЧП в Тольятти, где случился хлопок бытового газа в многоквартирном доме. Заслушал доклады начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Сергея Аникина и главы города Ильи Сухих. Поблагодарил экстренные службы за оперативное реагирование и ликвидацию последствий случившегося, - рассказал Вячеслав Федорищев.

Также на совещании обсудили результаты и планы реализации в регионе федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

- По итогам 2025 года благоустроим 112 дворовых и 128 общественных территорий. По информации МинЖКХ, завершены работы на 97 общественных пространствах и в 107 дворах. Также в регионе реализуются 4 проекта-победителя всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в Сызрани, Чапаевске, Отрадном и Октябрьске. Здесь также высокая степень готовности, в ноябре все должно быть готово. Объем финансирования программы ФКГС в этом году составит 1,8 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей мы привлекли из федерального бюджета, - отметил губернатор.

Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов обеспечить своевременную сдачу оставшихся объектов. Самое пристальное внимание необходимо уделить качеству. Если будут выявлены недоделки, важно оперативно их устранять. В том числе тщательно мониторить и отрабатывать обращения жителей.

На следующий год по линии ФКГС планируется преобразить 90 дворовых и 122 общественных территории.

- Сделаем 4 проекта-победителя всероссийского конкурса в Сызрани, Чапаевске, Новокуйбышевске и Октябрьске. Будем и дальше преображать наши города и районы, делать их еще красивее, удобнее и комфортнее, - подчеркнул глава региона.

Источник:  СОВА

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По тактическому замыслу, огонь вспыхнул на втором этаже в комнате для приема пищи в результате короткого замыкания.
24 сентября 2025, 20:06
В Самаре пожарные провели учение в здании банка
По тактическому замыслу, огонь вспыхнул на втором этаже в комнате для приема пищи в результате короткого замыкания. Общество
94
Участие в турнире приняли 469 спортсменов из 36 регионов страны. 
24 сентября 2025, 19:50
Три медали завоевали самарские дзюдоистки на всероссийских соревнованиях общества «Динамо»
Участие в турнире приняли 469 спортсменов из 36 регионов страны.  Спорт
103
До 1 миллиона рублей на свои проекты могут выиграть самарские студенты.
24 сентября 2025, 19:16
Продолжается прием заявок на I региональный этап конкурса «Студент года 2025»
До 1 миллиона рублей на свои проекты могут выиграть самарские студенты. Общество
92
В центре внимания
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
221
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
227
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
255
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
429
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
419
Весь список