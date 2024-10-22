Вячеслав Федорищев провёл расширенное заседание Президиума регионального политического совета "Единой России".

Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Федорищев поручил партийцам региона подготовить предложения по дальнейшей работе и усилить каждое направление: «Нам необходимо быть сильнее, нам необходимо быть динамичнее, ярче, быть ответственными в своей работе».

Одним из вопросов повестки ПРПС стало избрание руководителя партийной фракции единороссов в региональном парламенте в связи с тем, что Марина Антимонова решила сложить полномочия. Новым руководителем фракции «Единой России»» в Самарской Губернской Думе седьмого созыва единогласно избрана Екатерина Кузьмичева. Екатерина Ивановна поблагодарила проголосовавших за оказанное доверие.

Кроме того, решением Президиума регполитсовета партии исполняющим полномочия секретаря местного отделения «Единой России» в городском округе Кинель стал Вячеслав Тимошенко, а в муниципальном районе Кошкинский секретарём местного отделения партии назначен Антон Широков.