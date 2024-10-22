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Вячеслав Федорищев провёл расширенное заседание Президиума регионального политического совета "Единой России"

22 октября 2024 13:55
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Вячеслав Федорищев провёл расширенное заседание Президиума регионального политического совета "Единой России".

 

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области провёл расширенное заседание ПРПС реготделения партии.
 

Секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Федорищев поручил партийцам региона подготовить предложения по дальнейшей работе и усилить каждое направление:  «Нам необходимо быть сильнее, нам необходимо быть динамичнее, ярче, быть ответственными в своей работе».

Одним из вопросов повестки ПРПС стало избрание руководителя партийной фракции единороссов в региональном парламенте в связи  с тем, что Марина Антимонова решила сложить полномочия. Новым руководителем фракции «Единой России»» в Самарской Губернской Думе седьмого созыва единогласно избрана Екатерина Кузьмичева. Екатерина Ивановна поблагодарила проголосовавших за оказанное доверие.

Кроме того, решением Президиума регполитсовета партии исполняющим полномочия секретаря местного отделения «Единой России» в городском округе Кинель стал Вячеслав Тимошенко, а в  муниципальном районе Кошкинский секретарём местного отделения партии  назначен Антон Широков.

Теги: Единая Россия

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