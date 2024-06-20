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В четверг, 20 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства – первое в расширенном формате, с участием прокурора Самарской области Сергея Берижицкого, главного федерального инспектора по Самарской области Михаила Феоктистова, председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова, представителей органов исполнительной власти и подразделений администрации губернатора, Счетной палаты Самарской области, Общественной палаты Самарской области, глав муниципальных образований региона. Заседание было посвящено предметному рассмотрению хода реализации национальных проектов в области. «Конечно, за одно заседание все не рассмотрим, поэтому выделили те, по которым уже сейчас необходимо принимать конкретные решения исходя из динамики реализации проектов, контрактации и текущих обстоятельств, которые влияют на те или иные направления», — отметил Вячеслав Федорищев. Заседание проходило открыто, его трансляция велась в социальной сети Вконтакте.

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил общие сведения о работе по нацпроектам. Сегодня в регионе реализуется 15 нацпроектов, в том числе новый – «Беспилотные авиационные системы», область участвует в нем с 2024 года (предусматривается создание научно-производственного центра БАС). В рамках нацпроекта «Наука и университеты» реализуется приоритетный проект по созданию международного межвузовского кампуса в Самаре. В этом году планируется завершить 99 объектов капитального строительства.

На контроле по нацпроектам — 149 показателей. По итогам первых 5 месяцев 2024 года (по степени выполнения обязательств по нацпроектам) 71 показатель находится в «зеленой зоне» (рисков нет), 71 показатель — в «желтой зоне» (пока рисков нет, но ситуация может ухудшиться) и 7 показателей — в «красной зоне» (есть риск недостижения). Врио губернатора Вячеслав Федорищев подчеркнул: желтая зона – это зона не возможных, а уже существующих рисков. «Мы убираем желтую зону. Есть только две — зеленая и красная. По ним предметно будем разбираться», — подчеркнул он.

Вячеслав Федорищев также обратил внимание на то, что до сих пор не по всем объектам заключены контракты и потребовал немедленно принять меры для исправления ситуации. Соответствующие доклады руководители ведомств — главных распорядителей бюджетных средств должны представить в недельный срок. Руководитель области подчеркнул, что федеральные средства, направленные по нацпроектам, должны быть израсходованы в полном объеме.

Также Вячеслав Федорищев поручил ускорить работу по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы»: «Нельзя в важнейшем направлении, которое обеспечивает безопасность нашей страны, халатно подходить к процессу».

Подробно был рассмотрен ход реализации региональной составляющей нацпроекта «Образование». Об этом доложила и.о. министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. В рамках этого нацпроекта проводится работа по 6 проектам: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Социальная активность», «Молодежь России».

В частности, в этом году в двух сельских школах — в пос. Коммунарский Красноярского района и в с. Борское Борского района – капитально ремонтируются спортивные залы. По результатам конкурсных процедур, по словам Ольги Лысиковой, сложилась экономия – почти 25%, но это не привело к ухудшению качества работ. Вячеслав Федорищев обратил внимание, что это очень серьезная цифра, и поручил в течение недели разобраться в причинах сложившейся экономии, проверить правильность подхода к составлению смет на уровне муниципалитета, качество ремонта. К проверке должно подключиться и контрольное управление.

Также врио губернатора потребовал подробный, с фотоматериалами доклад по оснащению 39 школ цифровым оборудованием, которое также ведется в рамках нацпроекта.

Еще одно мероприятие нацпроекта – оснащение 280 школ региона государственной символикой, в том числе закупка и установка флагштоков, флагов. Поставщик, выбранный на конкурсной основе, не исполнил свои обязательства, сорвал сроки работ. В результате федеральные средства по этому направлению подлежат возврату. К тому же есть риск, что 1 сентября не на всех линейках будет государственная символика.

Вячеслав Федорищев поручил подготовить письмо в профильное федеральное министерство с предложением сохранить эти средства за регионом, перераспределить их. «Я буду с министром разговаривать. Если не получится (правила едины для всех) — вернем. Но биться за это нужно, нужно биться за каждую копейку», — подчеркнул он. Также врио губернатора отметил, что по поводу действий недобросовестного поставщика нужно направить обращение в правоохранительные органы в установленном порядке.

Нацпроектом также предусмотрено обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 600 школах Самарской области. Еще для 66 школ это обеспечивается средствами областного бюджета.

Как отметила и.о. министра, часть сельских школ с небольшим количеством учащихся планируется реорганизовать путем присоединения к более крупным образовательным учреждениям по решению комиссии, которую возглавляет министр образования и науки. «Давайте на это посмотрим с точки зрения не только удобства управления. Там, где вы планируете провести такую реорганизацию, пообщайтесь с людьми – с родителями через родительские собрания. Давайте послушаем, что они скажут. Такие решения нужно принимать вдумчиво, исходя из того, насколько это будет правильно по отношению к школьникам, которые там учатся», — поручил Вячеслав Федорищев.

В этом году нацпроектом предусмотрены единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей 6 учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты в рамках проекта «Земский учитель». По словам Ольги Лысиковой, выплаты будут осуществлены в сентябре – октябре, после трудоустройства педагогов. Глава региона обратил внимание: выплата призвана стимулировать переезд, прежде чем приступать к работе, педагоги должны иметь возможность обустроить свой быт на новом месте. «Клиентоцентричность по отношению к учителю должна быть максимальной», — отметил Вячеслав Федорищев. Он поручил министерству спланировать программу «Земский учитель» на ближайшие три года. По его мнению, исходить нужно не из квоты, а из потребности региона в специалистах, поэтому меры поддержки нужны и на региональном уровне.

В ходе заседание обсудили существующие риски и меры их устранения по 5 из 6 строящихся объектов в рамках проекта «Современная школа». Этому вопросу был посвящен доклад врио министра строительства Алексея Веселова. Так, по школе в микрорайоне «Крутые ключи» принято решение увеличить расходы и проектировать и строить объект не на 425 мест, а на 1500 мест, что в большей степени соответствует потребности. В Самаре в районе ЗИМа запланирована школа на 2500 мест, сейчас реализуется первый этап – объект на 675 мест, спортивное ядро. Вячеслав Федорищев подчеркнул: ситуацию по этому объекту обсуждали ранее на совещании с «ПроШколой» (группа ВЭБ.РФ) – строить в два этапа экономически менее эффективно, чем строить сразу. Он поручил усилить взаимодействие с «ПроШколой» и застройщиком этой территории, который может принять участие в софинансировании создания социальной инфраструктуры.

По школе на 675 мест в 18 квартале Автозаводского района Тольятти подрядчик не справляется со сроками, увеличилась стоимость строительства. Ввод школы на 1200 мест в Тольятти переносится на 2025 год – техническая готовность сейчас там только 2%. По ряду объектов отмечены в том числе проблемные вопросы с проектной документацией.

Как отметил врио губернатора на примере этого нацпроекта, в части капитального строительства — низкая дисциплина и организация работы, страдает объективность предоставления информации. «Нужно менять систему. Протокольное поручение правительству — создание государственного проектного института, который будет на системной основе готовить качественные проекты», — заявил он. По словам Вячеслава Федорищева, к работе надо привлекать действующие проектные команды, но должно быть единое управление созданием проектов, опережающая их разработка. «Чтобы мы участвовали в конкурсах на федеральные деньги уже с проектами, а не с идеями, это должно быть сделано. Это фундамент. Общайтесь с Минстроем РФ, они нам помогут», — подчеркнул он. На региональном уровне нужно усиливать УКС, ГИСН, экспертные ведомства, которые обязаны способствовать разрешению вопросов, связанных со строительством. Отдельное поручение Алексею Веселову – обеспечить межведомственную коммуникацию.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: риск срыва сдачи объекта — это не риск, это факт, который имеет отложенное действие. В связи с этим он поручил подготовить письмо в адрес заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина с пояснением причин сложившейся ситуации и просьбой принять решение о продлении сроков либо финансовой или организационной помощи со стороны федеральных структур.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий отметил, что виновные в срыве исполнения поставленных Президентом задач будут привлекаться к ответственности, по двум объектам уже возбуждены уголовные дела. «Спасибо за такой подход. Правительство Самарской области его разделяет. Такая халатность приводит к ущербу не только бюджета, бюджетной системы, а еще и жителям, которые услугу не дополучают», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Главам муниципальных образований и руководителями министерств поставлена задача усилить претензионную работу с подрядчиками, которые допускают срывы сроков строительства объектов по нацпроектам, нарушают условия контрактов. «Давайте усиливаться очень серьезно. Это сложный, трудоемкий процесс, он достаточно большой, это компетенции, это люди. Но без этого мы не сможем решить те задачи, которые перед нами стоят. На ближайшие пять лет объем капитального строительства будет в два раза превышать предшествующую пятилетку», — отметил Вячеслав Федорищев.