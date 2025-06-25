Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области

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Во вторник, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области. В нем приняли участие члены регионального Правительства, главы городов и муниципальных районов. На заседании рассмотрели текущие результаты, планы работы и ход строительства социально важных объектов.

В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.

«Национальные проекты – это важнейший инструмент, направленный на достижение утвержденных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальных целей развития на ближайшие 6 лет и на период до 2036 года. Также они нацелены на решение целого ряда задач по повышению качества жизни граждан и укреплению экономики, обозначенных Главой государства, – отметил Вячеслав Федорищев. – Работа над новыми нацпроектами ведется не с нуля. Итоги ранее реализованных проектов показывают, что несмотря на сложные внешние обстоятельства, регион значительно продвинулся вперед — большинство показателей и результатов удалось достигнуть. Только за прошлый год было введено в эксплуатацию порядка 80 социально значимых объектов капитального строительства».

В начале 2025 года губернатор Вячеслав Федорищев утвердил программу социально-экономического развития региона до 2029 года. Она детализирует планы Правительства Самарской области по достижению национальных целей, которые поставлены Президентом и Правительством России перед регионами всей страны. В дополнение к этому утвердили основные направления деятельности регионального Правительства.

«Это конкретная «дорожная карта» с нашими планами на текущий год и до 2029 года в разрезе каждого муниципального образования, органа власти и в разрезе национальных целей, которую мы будем реализовывать в течение пятилетнего цикла и далее. В этой связи ответственность каждого участника проектной деятельности существенно возрастает», —подчеркнул Вячеслав Федорищев, — Сегодня нам предстоит обсудить предварительные результаты нацпроектов и оценить выявленные риски для своевременного принятия управленческих решений».

О планах реализации нацпроектов в Самарской области и предварительных итогах работы по итогам 5 месяцев 2025 года доложил вице-губернатор Антон Емельяненко. Он сообщил, что на ближайшие три года на реализацию нацпроектов предусмотрено 91,8 млрд рублей. На 2025 год — 27,5 млрд рублей, из них 14,5 млрд рублей региону удалось привлечь из федерального бюджета. По уровню финансирования нацпроектов Самарская область входит в топ-5 среди регионов ПФО и топ-20 по РФ (за исключением городов федерального значения).

«Сейчас основной объем расходов приходится на мероприятия нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — 14,4 млрд рублей. Это позволит обеспечить жителей Самарской области жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктурой нового качества, повысить уровень благоустройства, — сказал Антон Емельяненко. — Традиционно приоритетными для нас остаются нацпроекты социальной направленности: «Молодежь и дети», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры». На их реализацию в этом году будет направлено более 12 млрд рублей».

Антон Емельяненко в своем докладе отметил наиболее значимые результаты, которых удалось добиться в реализации нацпроектов за 5 месяцев этого года. Так, начата работа по строительству 2 детских садов в

Тольятти. Их ввод запланирован на 2027 год. Будет проведен капитальный ремонт 9 школ, 587 школ будут оснащены новым оборудованием. Более 15 тысяч педагогов получили выплаты за классное руководство. В регионе продолжается реализация масштабного проекта по созданию кампуса, якорной специализацией которого будет БАС.

Планируется завершение строительства 2 поликлиник: в Самаре (между улицами Панова, Часовой и Ерошевского) на 500 посещений в смену (готовность объекта – 58%) и в Кинеле на 700 посещений. Продолжаются работы по строительству поликлиники в с.п. Подстепки м.р. Ставропольский. Запланировано возведение 33 ФАПов. Дополнительные средства предусмотрены на капитальный ремонт 2 объектов, возведение еще 25 ФАПов и 1 врачебной амбулатории в поселке Рощинский. Таким образом, количество возводимых в этом году ФАПов увеличено до 59. За 5 месяцев отремонтированы 18 отделений в 31 больнице, до конца года будут отремонтированы еще 62 отделения. В медицинские учреждения закуплено 826 единиц оборудования (всего будет закуплено почти 1100 единиц). Для 41 медицинского учреждения приобретены 170 автомобилей (всего будет 197). В перинатальные центры Самары и Тольятти до конца года поступит 325 единиц медицинского оборудования.

С мая студенткам очных отделений единовременно выплачивают 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. С 1 сентября многодетные семьи получат возможность компенсации половины стоимости обучения одного ребенка в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Более 2,5 тыс. граждан получили помощь по социальным контрактам. «Эти мероприятия реализуются в рамках года многодетной семьи, объявленного губернатором Самарской области», — сказал Антон Емельяненко.

До конца 2025 года будет завершена модернизация 3 объектов культуры в Тольятти, м.р. Большечерниговский и м.р. Нефтегорский. Идет оснащение 5 библиотек и 6 музеев, а также Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Шостаковича.

Опережающими темпами идет работа по сокращению аварийного фонда (105%). Из непригодного для проживания жилищного фонда расселено 23 тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года).

С опережением графика благоустроено 6 из 127 общественных территорий. До конца года будут реализованы 4 проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Сызрани, Чапаевске, Отрадном и Октябрьске.

В нормативное состояние приводится дорожная сеть – план до конца года отремонтировать 67 участков региональных и местных дорог.

За 3 года планируется модернизировать 31 объект коммунальной инфраструктуры. Таким образом, еще почти 30 тыс. человек будут обеспечены качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения.

В целом в 2025 году в рамках нацпроектов в Самарской области планируется реализовать 119 проектов.

«Нужно подготовить четкий алгоритм действий, в том числе по строящимся объектам с детальным пониманием его финансового обеспечения и требуемого уровня разработки проектной документации, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Для этого важно полностью донастроить нормативно-правовую базу и зафиксировать условия понятные всем участникам проектной деятельности на региональном и муниципальном уровне, подрядчикам. Именно от своевременного решения указанных вопросов зависит общий успех реализации нацпроектов».

В рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» субъектам МСП Самарской области предоставлены микрозаймы на 372 млн рублей, обеспечены кредиты на 362 млн рублей, центром «Мой бизнес» оказано более 6 тыс. услуг. К участию в регпроекте «Производительность труда» уже привлечено порядка 200 предприятий. В промежуточном рейтинге Минэкономразвития России за 2024 год Самарская область занимает второе место среди субъектов РФ по реализации проекта. Повышению производительности труда также способствует реализация в 2025 году проектов по направлению «Бережливое производство» на 24 предприятиях. Это позволит в среднем увеличить показатели производительности до 30% и объем выпускаемой продукции.

По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» продукция самарских производителей экспортируется в 45 стран. Регион занимает 1 место среди субъектов ПФО по экспортным поставкам продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. За 5 месяцев 2025 года объем экспорта продукции АПК на 9% превысил уровень аналогичного периода прошлого года.

С 2024 года Самарская область участвует в нацпроекте «Беспилотные авиационные системы». В Тольятти создан научно-производственный центр полного цикла, который в январе этого года посетил Президент России. Сейчас резидентами центра являются 55 компаний из 21 региона России, они реализуют 57 проектов по созданию новых видов БАС и их комплектующих.

«Самарская область является одним из лидеров России по развитию отрасли беспилотной авиации, мы входим в ТОП-5 регионов страны по уровню развития беспилотных технологий. Экспериментальный правовой режим в Самарской области признан Правительством России одним из наиболее эффективных экспериментов, в рамках которого выполнено более 14 тысяч полетов БАС», — отметил Вячеслав Федорищев.

На заседании Совета с докладами выступили руководители ряда министерств, участники обсудили проблемные вопросы реализации национальных проектов на территории Самарской области. Губернатор дал необходимые поручения руководителям профильных ведомств и главам муниципалитетов.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области