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Вячеслав Федорищев провел  совещание облправительства

14 октября 2024 17:26
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Прошло оно в открытом формате и началось с кадровых назначений.

В понедельник, 14 октября, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. Прошло оно в открытом формате и началось с кадровых назначений.

Глава региона представил присутствующим врио вице-губернатора – руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Максима Ковалёва.

Максим Владимирович принимал участие в специальной военной операции. Также у него большой опыт работы в органах правопорядка и в органах исполнительной власти.

Отметим, о необходимости привлекать на службу героев специальной военной операции неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин.

Руководитель области выразил уверенность, что Максим Ковалёв, обладающий богатым опытом, будет активно применять его в работе на благо Самарской области.

Еще одним кадровым решением стало назначение на должность помощника Губернатора по вопросам развития профессионального спорта, созданию объектов спортивной инфраструктуры Дмитрия Яковлева.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: опыт работы министром спорта и профессионализм Дмитрия Николаевича помогут решать стоящие перед нами задачи.

В ходе обсуждения ключевых вопросов повестки участники совещания подвели промежуточные итоги сельскохозяйственной уборочной кампании. О результатах доложил врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин.

По состоянию на 14 октября в Самарской области убрано 1188 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, что составляет 96% от уборочной площади. При средней урожайности 20,8 центнеров с гектара намолочено 2475 тыс. тонн зерна. Лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых культур стали Ставропольский, Кошкинский, Приволжский и Челно-Вершинский муниципальные районы. Также в регионе завершается уборка сои, полностью собран урожай масличного льна.

Среди основных причин недополучения урожая зерна руководитель профильного министерства назвал комплекс неблагоприятных погодных условий, техническую оснащенность сельскохозяйственных организаций, а также нехватку кадров.

«Из-за недостаточной насыщенности основными средствами аграрии вынуждены работать в режиме растянутых агротехнических сроков. Для достижения технологической независимости аграрного производства региона ежегодно необходимо приобретать не менее 700 единиц тракторов и 180 единиц комбайнов», – доложил Николай Абашин.

Вячеслав Федорищев поручил областному министерству управления финансами совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия рассмотреть возможность дополнительного выделения средств областного бюджета на модернизацию и техническое оснащение агропромышленного комплекса, отметив, что уже в этом году есть обоснованная потребность более чем в 100 млн рублей на обновление техники.

Заслушав доклад врио министра сельского хозяйства и продовольствия, глава региона поставил ряд задач. Одна из них – организовать работу по оперативному завершению уборочной кампании.

«С третьей декады августа по сегодняшний день фактически не было осадков: либо они были минимальными, либо, как в отдельных районах, отсутствовали полностью. Под урожай будущего года хозяйства посеяли больше озимых, чем в прошлом году. Тем не менее, есть риски гибели озимых осенью и весной, особенно по ослабленным посевам», – подчеркнул губернатор и поручил профильному министерству совместно со страховыми компаниями проработать вопрос по возмещению затрат сельхозпредприятиям в связи с отсутствием всходов озимых, посеянных под урожай 2025 года.

Отдельно руководитель области сделал акцент на важности увеличения объемов производства к 2030 году на 25% согласно Указу Президента России, поручив предусмотреть на 2025 год региональные меры поддержки на приобретение минеральных удобрений для хозяйств.

По словам Вячеслава Федорищева, особой поддержки в сложившихся условиях требуют предприятия, которые занимаются семеноводством.

«В рамках доктрины продовольственной безопасности в 2030 году доля семян отечественной селекции по основным культурам должна достичь 75%. В связи с этим министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области поручаю расширить категории получателей мер государственной поддержки, включив в перечень приобретаемой техники оборудование для семеноводческих хозяйств», – сказал глава региона.

По традиции на совещании рассмотрели обращения граждан.

Как отметила руководитель Центра управления регионом Самарской области Дина Черёмушкина, всего в социальных сетях и на платформе обратной связи зафиксировано порядка 10 тыс. обращений.

Разбирая конкретные вопросы, с которыми жители обращаются к руководителю области, губернатор отметил проблему Веры Кудряшовой — отсутствие автобусного сообщения из поселка Дудачный Волжского района.

Глава муниципального района Волжский Владимир Медведев пояснил: в настоящее время ведется работа по организации муниципального маршрута, следующего из поселка Дудачный, с конечным остановочным пунктом в микрорайоне «Южный город». Планируется, что новый маршрут будет запущен в январе 2025 года и охватит остановочные пункты в поселках Дудачный, Тридцатый, селах Подъем-Михайловка, Яблоновый Овраг, Дубовый Умет.

Также жители данного поселка направили главе региона массовое обращение, в котором просят открыть в Дудачном фельдшерско-акушерский пункт.

«В августе текущего года заключен контракт на поставку и монтаж нового фельдшерско-акушерского пункта с использованием быстровозводимых модульных конструкций в поселке Дудачный. Завершить возведение нового ФАПа и получить лицензию на осуществление медицинской деятельности планируется не позднее декабря 2024 года», – прокомментировал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Руководитель области поручил главе профильного министерства проконтролировать выполнение намеченных мероприятий в запланированные сроки.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара

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