Вячеслав Федорищев принял участие в расширенном заседании коллегии министерства финансов Самарской области

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Во вторник, 13 мая, состоялось расширенное заседание коллегии министерства финансов Самарской области. В нем принял участие губернатор Вячеслав Федорищев, который обозначил приоритеты, подходы и задачи Правительства региона в финансовой сфере.

Участниками заседания коллеги стали руководители различных финансовых и контрольных структур, органов власти, главы всех муниципалитетов, депутаты Самарской Губернской Думы, представители общественных организаций, Министерства финансов России.

«Такая расширенная коллегия министерства финансов Самарской области проводится впервые. Это оправданно сутью – мы за последние полгода переосмыслили подходы к бюджетной политике. С прошлого года мы начали перенастраивать отдельные направления организации работы в регионе. Прежде всего, мы руководствуемся целями, которые поставил Президент страны Владимир Владимирович Путин, — отметил Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам заседания. — Наши с вами задачи легли в программу социально-экономического развития Самарской области, которая была озвучена в сентябре прошлого года. Вчера в соответствии с этой программой Правительство утвердило основные направления деятельности до 2029 года. Задачи серьезные, масштабные, финансовоемкие. В первую очередь это социальные вопросы, формирование комфортной среды, обеспечение технологического лидерства по целому ряду направлений. Многое необходимо сделать для выполнения нашей главной задачи – повышения качества жизни людей на местах».

Глава региона подчеркнул, что региональный бюджет сбалансирован, выполнение всех социальных задач обеспечено на 100%.

«Но бюджет этого и следующего годов будет непростым. Многие задачи развития сейчас недостаточно обеспечены финансово. Поэтому необходимо работать над привлечением собственных доходов. Перед Правительством Самарской области стоит задача за ближайшие 5 лет удвоить доходы — до 500 млрд рублей. В этой связи большая ответственность лежит на всех нас, на сотрудниках финансовой сферы региона. Это касается и обеспечения финансовой стабильности, и проведения ответственной бюджетной политики с эффективным использованием имеющихся бюджетных ресурсов, — сказал губернатор. — Проведение ответственной государственной политики в сфере управления финансами, устойчивой к внешним вызовам и сценариям дестабилизации мировой экономики – это главная цель нашей работы. От ее результатов будет зависеть формирование делового климата в регионе, дальнейшее усиление социальной поддержки граждан, в том числе и участников специальной военной операции, возможности региона для наращивания инвестиционных расходов бюджета. Сейчас время гибких, нестандартных, креативных способов решения задач, в том числе и в финансовой сфере».

Вячеслав Федорищев отметил, что главы муниципалитетов должны быстрее внедрять новую бюджетную политику, чтобы повышать эффективность управления региональными и муниципальными финансами.

Заместитель председателя Правительства – министр финансов Самарской области Ольга Собещанская выступила с докладом об итогах исполнения бюджета Самарской области за 2024 год, целями и задачами бюджетной политики на среднесрочную перспективу, планируемыми новации в управлении муниципальными финансами.

«Задачи, которые ставит федеральный центр и наш губернатор, требуют от финансистов не просто работы по заранее известным стандартам, а нестандартных гибких решений по мобилизации источников доходов и повышению эффективности расходов, — сказала Ольга Собещанская. — В этой связи слаженная работа региональных и муниципальных финансистов, выработка единых подходов бюджетной политики, жесткая финансовая дисциплина с учетом задач по мобилизации доходов позволит достичь все поставленные задачи и реализовать национальные цели развития Российской Федерации в контуре Самарской области»

Министр финансов в ходе своего доклада сообщила, что в 2024 году доходы областного бюджета увеличились на 33,2 млрд рублей (до 292 млрд рублей), или на 12% от первоначального плана. В 2024 году был перечислен значительный объем межбюджетных трансфертов в местные бюджеты – более 62 млрд рублей. В 2025 году этот показатель вырос существенно – почти на 14 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов в прошлом году выросли на 11 млрд рублей (на 24,4% по сравнению с 2023 годом).

Улучшение финансовых показателей и ответственная бюджетная политика позволили российскому рейтинговому агентству АКРА в феврале текущего года изменить прогноз кредитного рейтинга Самарской области со «Стабильного» на «Позитивный», что означает высокую финансовую устойчивость региона.

К участникам заседания с приветственным словом обратилась директора департамента доходов Министерства финансов Российской Федерации Елена Лебединская. С докладами выступили руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев, председатель Счетной палаты Самарской области Ольга Крикова, врио руководителя комитета по организации торгов Самарской области Мария Карелина, руководитель комитета по финансовому контролю Самарской области Рустам Ульбеков.

Также губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды сотрудникам финансовых органов региона, показавших высокие результаты в работе.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области