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Вячеслав Федорищев принял решения по спорткомплексу «Олимп» в Суходоле

2 ноября 2024 17:43
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Губернатор пообщался с администрацией и тренерским составом, юными спортсменами.

В субботу, 2 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев работает в Сергиевском районе. Вместе с членами регионального Правительства глава региона посетил ряд объектов, также запланировано совещание по развитию района. Один из объектов, который осмотрел глава региона, - спортивный комплекс «Олимп» в поселке Суходол. Он работает с 2006 года. В структуре комплекса - административно-бытовой комплекс с игровым залом (2006 год постройки), комплексное здание с бассейном (2010 года постройки), а также стадион с футбольным полем и легкоатлетическим ядром.

Губернатор пообщался с администрацией и тренерским составом, юными спортсменами.

По словам директора МАУ «Олимп» Алексея Александрова, искусственное покрытие на футбольном поле при эксплуатационном гарантированном сроке 8 лет используется уже 14. Здесь занимаются порядка 250 футболистов различного возраста, ежегодно на стадионе проводятся как соревнования, так и спортивно-массовые мероприятия. Покрытие очень нуждается в замене. Обновить необходимо и часть трибун. Юные футболисты, которые тренировались на стадионе, обратили внимание губернатора на то, что нужно новое световое табло.

«Олимп» требует ремонта. В течение двух лет покрытие поменяем, трибуны приведем в соответствие и посмотрим, что здесь еще нужно сделать, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. – У нас есть программа «Мастер спорта» - она как раз нацелена на это».

Как рассказал председатель федерации футбола Сергиевского района Сергей Николаев, ребята показывают большие успехи: в этом году юношеская команда стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч» в сельской лиге. По решению Вячеслава Федорищева команде обновят спортивную форму.

Глава региона также осмотрел бассейн в спорткомплексе. Тренер по плаванию Ольга Виссарионова рассказала губернатору о проблемах с чашей бассейна – пленочное покрытие износилось и протекает, также нужен ремонт кровли и окон. «Если бассейн закроется, остановится тренировочный процесс. У меня 160 детей, среди них есть спортсмены - разрядники и призеры всероссийских, областных, районных соревнований. Для нас необходима эта вода и эти тренировки. Помогите нам с ремонтом, чтобы бассейн дальше радовал жителей и мы готовили юных спортсменов», - обратилась она.

Вячеслав Федорищев поручил проработать вопрос ремонта бассейна.

На территории спорткомплекса ведется строительство пристроя, предусмотрено устройство большого спортивного универсального зала. По словам подрядчика, завершить работы планируется в декабре 2025 года, в декабре текущего года – закрыть тепловой контур объекта, чтобы иметь возможность вести внутренние работы зимой. Однако сейчас налицо явное отставание от графика производства работ, помимо того, есть вопросы и к качеству проектирования. По мнению главы региона, халатное отношение приводит к удорожанию работ. Вячеслав Федорищев взял ситуацию на личный контроль, курировать объект поручено областному министерству строительства.

«Мы говорили, что будем централизовать строительство. На этом примере очень хорошо понятно – почему, - подчеркнул глава региона. - Объекты должны строиться в максимально короткие сроки. Здесь самое главное все-таки наш контроль и быстрое принятие решений, чтобы объект довести до конца в разумные сроки».

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты

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