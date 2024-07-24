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Вячеслав Федорищев поручил максимально оперативно ликвидировать последствия урагана в Кинель-Черкасском районе
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В Самаре продолжают работу пункты приема обращений жителей в адрес врио Губернатора Самарской области
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Вячеслав Федорищев поручил максимально оперативно ликвидировать последствия урагана в Кинель-Черкасском районе

24 июля 2024 14:06
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Стихия обрушилась на часть муниципального района в минувшие выходные.

Во вторник, 23 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с главой Кинель-Черкасского муниципального района Валерием Фроловым.

В повестке – ликвидация последствий урагана. Напомним, стихия обрушилась на часть муниципального района в минувшие выходные. К счастью, обошлось без пострадавших, но многие дома, имущество, а также линии электропередач и газопроводы были повреждены.

В начале встречи Вячеслав Федорищев отметил, что ситуация находится под его личным контролем, работы по ликвидации проводятся уже на протяжении двух дней. В настоящее время в регионе работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Его куратором назначен врио вице-губернатора – руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов.

«С завтрашнего дня выводите строителей и полностью обеспечивайте ремонт всех пострадавших крыш в жилых домах, – поручил глава региона. У нас их 16. Найдите возможности, чтобы люди там работали, потому что идет дождь, людей заливает, а крыши никто не чинит. Так быть не должно».

Валерий Фролов рассказал какие мероприятия по ликвидации последствий проводятся в районе и отметил, что жители получат разовую выплату за утраченное имущество в размере 10 тысяч рублей.

Руководитель области уверен: такая мера поддержки недостаточна. Он поручил провести оценку ущерба для каждой пострадавшей семьи.

«Во-первых, она [выплата] еще не дошла до адресата: люди еще не получили, – акцентировал Вячеслав Федорищев. – Во-вторых, она недостаточна, поэтому рассчитывайте по каждой семье, которой был нанесен ущерб имуществу. В каждом конкретном случае до 100 тысяч рублей – там, где это необходимо, там, где есть такой ущерб, – обеспечьте выплату».

Глава 63-го региона попросил реализовать принятые решения максимально оперативно, поручив произвести разовую выплату до конца текущей недели, а там, где имущество не используется в ежедневном обиходе, — до конца следующей недели.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

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