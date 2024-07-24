Вячеслав Федорищев: «Однозначно будем поддерживать развитие Октябрьска»

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Во вторник, 23 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с главой городского округа Октябрьск Александрой Гожей.

На встрече обсудили перспективные планы муниципалитета, текущие проблемы и пути их решения. Руководитель области поинтересовался ключевыми проектами, на которых в ближайшее время необходимо акцентировать внимание, а также спросил о планах по развитию городского округа.

Октябрьск – небольшой город с хорошим потенциалом. Здесь проживает более 20 тысяч человек, среди которых много активных молодых людей, желающих жить и развиваться в родном городе. Однако бюджет муниципалитета, который во многом зависит от действующих предприятий, ограничивает возможности его развития.

«У нас есть, конечно, железная дорога – это шесть структурных подразделений. Большая часть работающего населения трудится именно там. Но нам бы хотелось, чтобы, как раньше, многие старожилы помнят, в городском округе Октябрьск были большие заводы», – поделилась глава города.

Также в Октябрьске находится структурное подразделение ООО «Нефтяной терминал Самара», которое занимается созданием большого логистического комплекса. В этом направлении у муниципалитета уже выстроено взаимодействие. «Есть у нас уже совместная работа по пониманию тех земельных участков, ресурсов, которые будут на этой территории. Есть возможности дальнейшего развития», – рассказала руководитель городского округа, попросив поддержки главы региона.

Глава 63-го региона обозначил, что первоочередные решения по некоторым вопросам уже приняты. Задача муниципалитета – отработать их на месте, чтобы они дошли до конечного получателя, а главное – улучшение должны увидеть жители.

«Однозначно будем поддерживать развитие Октябрьска и уже это делаем, прорабатывая вопросы с Правительством региона», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства СО