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Вячеслав Федорищев обсудил с Валентиной Матвиенко планы по развитию Самарской области

16 января 2025 18:10
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Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.

В четверг, 16 января, в Москве губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с Председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко. Обсуждались текущие задачи и долгосрочные планы по развитию региона.

«Самарская область - регион, имеющий огромное значение для страны. Возможностей для развития у Самарской области десятки. Последние несколько лет регион по многим направлениям жизни показывал опережающее развитие. Вместе с тем, мы с жителями проанализировали то, какие направления необходимо усилить, где у нас настоящие проблемы», - сказал Вячеслав Федорищев.

«Очень правильно, что вы советуетесь с жителями, а не решаете такие вопросы за закрытыми дверями кабинетов. Граждане точно подскажут власти, на что нужно обратить внимание», - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Губернатор сообщил, что в регионе сформированы пятилетний план работы и стратегия развития до 2036 года.
«Задачи, которые перед нами стоят, гораздо сложнее, чем горизонт в 5 лет. Поэтому в стратегии мы идем к 2036 году, когда Самаре исполнится 450 лет, - отметил глава региона. - Это хороший повод всей стране напомнить о нас и системно, последовательно менять жизнь в регионе к лучшему. Поэтому буду просить поддержки Вашей и коллег в Администрации Президента, чтобы это было должным образом отмечено соответствующим указом. Будем готовиться к этому».

Руководитель Самарской области подчеркнул, что в ближайшие годы необходимо реализовать те социально важные проекты, которые в прежние годы были обещаны жителям.

«Многие планы, которые были поставлены еще в нулевые годы, в 2010-е годы еще не исполнены. А это жизненно важные объекты, такие как школы, поликлиники, больницы, дороги, - сказал Вячеслав Федорищев. - Я часто общаюсь с людьми в районах, они помнят, ждут, потому что это все было жизненно важно. Мы здесь проведем ревизию. Надо сделать то, что уже было обещано жителям. Выдумывать новые проекты мы будем потом».

Как отметил Вячеслав Федорищев, одна из ключевых задач – наведение порядка в сфере ЖКХ, модернизация коммунальной инфраструктуры.

«У нас многие коммунальные системы, такие как газ, электричество, вода, требуют серьезной донастройки. Нам нужна опережающая программа модернизации. Будем призывать всех собственников этой инфраструктуры или временных пользователей к ответственности, нацеливать их на клиентоцентричность, на жителя, а не на акционера, который хотел бы зарабатывать больше, - сообщил глава Самарской области. - Предметно занимаемся такими сферами как обращение с ТКО, газ, электричество, вода. Везде наводим порядок. Работа очень скрупулезная, которая не будет иметь быстрых результатов. Но многие, кто наблюдают за этим процессом, видят, что изменения происходят».

Валентина Матвиенко отметила важность этой масштабной работы в сфере ЖКХ. «Она даст потом колоссальный эффект, в первую очередь для качества жизни людей и развития региона, - подчеркнула Председатель Совета Федерации, - Важно, что вы обратили внимание на собственников. Ведь каждый год индексируют тарифы, утверждают инвестпрограммы. Только потом никто не удосуживается проверить, насколько реализованы эти программы, реализованы ли они и что это изменило. А каждый год ситуация не улучшается, а ухудшается. Нельзя сиюминутно жить. Надо в долгую, как вы правильно сказали, обратить внимание на это. Без этого и развития не будет».

Вячеслав Федорищев рассказал о работе над бюджетом Самарской области.
«Бюджет сложный и требует серьезной донастройки, как с точки зрения крупных налогоплательщиков, так и внутренней дисциплины. Мы видим необходимость его существенно корректировать», - отметил губернатор.
В ходе рабочей встречи Валентина Матвиенко и Вячеслав Федорищев также обсудили исполнения планов по строительству в Самарской области дорог и социальных объектов.

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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