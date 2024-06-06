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Вячеслав Федорищев на ПМЭФ рассказал о планах развития самарских инженерных школ

6 июня 2024 17:12
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В частности, глава области предложил объединить все накопленные знания инженерных школ региона по разным направлениям, создав масштабный проект с федеральной поддержкой.

В четверг, 6 июня, в рамках ПМЭФ-2024 состоялась панельная дискуссия «Российское инженерное образование в многополярном мире», в ходе которой обсуждались актуальные вопросы качества подготовки инженерных кадров и тренды развития инженерного образования в Российской Федерации.

В сессии приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев, работодатели, губернаторы, руководители образовательных учреждений. Участники обсудили вопрос дефицита преподавателей в РФ, а также развитие инженерного направления в учебных заведениях.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев напомнил о значимости инженерного образования, в том числе для региона: «Есть много инструментов популяризации, но мы ведь боремся за абитуриента. Куда он пойдет? Конечно, для Самары важнейшее направление — инженерия. Здесь будем предлагать ряд шагов».

В частности, глава области предложил объединить все накопленные знания инженерных школ региона по разным направлениям, создав масштабный проект с федеральной поддержкой: «Он бы показал, что молодым талантливым ребятам нужно приезжать в Самарскую область со всей страны и учиться в местных инженерных школах. Их три. Все с сильными партнерами. Наши ребята это по-настоящему ценят».

Врио губернатора подчеркнул, что в регионе хотят создать новые подобные учреждения. «Будем нарабатывать такой подход, который бы вы и индустриальные партнеры одобрили и поддержали», — сказал он, обращаясь к главе Минобра России. Также Вячеслав Федорищев пригласил участников сессии посетить Самарскую область.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ответ наметил ряд первоочередных задач для глав регионов в сфере образования: «Нужно понять, сколько учителей не хватает в тех или иных учреждениях. Важно закрыть дефицит кадров. Во-вторых, нужно серьезно вложиться в повышение квалификаций. Если педагог сможет увлечь физикой, математикой, химией или биологией, если это будет на должном уровне поставлено, то мы получим значимый шаг вперед. Это будет результат для вузов». Валерий Фальков также рекомендовал обратить внимание на профориентацию молодежи, развитие инженерного творчества, изобретательства.

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Акценты Самара

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